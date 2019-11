NEPLP neprognozē, cik ilgi lems par jaunu apraides atļauju "All Media Baltics"

Viņš informēja, ka trešdien, 20.novembrī, "All Media Baltics" atsauca līdzšinējos pieteikumus par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas kompānijai izsniegtajās apraides atļaujās, un izteica lūgumu izsniegt divas jaunas apraides atļaujas.

"Protams, komersants var veikt pārmaiņas savā programmā likumā noteiktajā kārtībā, un tur neviens nevar iejaukties, bet tas, kas mūs pārsteidza, bija "All Media Baltics" rīcība, izziņojot pārmaiņas, kuras nav iespējams likumīgi realizēt, un jau pēc pārmaiņu izziņošanas dodoties uz NEPLP sniegt dokumentus un mēģināt noskaidrot, kā tad viņi to likumīgi varētu izdarīt. Manuprāt, visas šīs darbības liecina par nekonsekvenci un, iespējams, neorientēšanos Latvijas likumdošanā," piebilda Āboliņš.

"All Media Baltics" paziņojusi, ka no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu un veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā. "All Media Baltics" paredzējusi paplašināt kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.