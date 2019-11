Impīčmenta izmeklēšana norisinās laikā, kad Amerikas Savienotajās Valstīs lēnām tuvojas 2020. gada prezidenta vēlēšanas. Šajā nedēļā par gatavību kandidēt no demokrātu vidus paziņoja arī miljardieris Maikls Blūmbergs. Viņš par demokrātu nomināciju sacentīsies ar Džo Baidenu, Elizabeti Vorenu, Bērniju Sandersu un citiem.

Paula Justoviča uzskata, ka no liecībām, kuras ir tikušas paustas impīčmenta izmeklēšanas atklātajās sēdēs ir skaidrs, ka prezidents «sasmērējies» ir. Ja pirms tam mēs varējām diskutēt par to, cik apsūdzību detaļas ir patiesas (vai tur ir kaut kas piepušķots?), tad šīs liecības pierāda, ka viss ir tieši tik slikti kā ir ziņots, norāda Justoviča. Viņasprāt interesanti ir arī tas, ka izmeklēšanas sēdēs atklājās, ka Tramps ir pieprasījis Zelenskim paziņot par izmeklēšanu pret Baidenu, taču šī izmeklēšana nav bijusi jāveic obligāti. Tas ir tiešā pretrunā ar viņa sludināto par atbalstu reformām un pārmaiņām Ukrainā.

Diskusijas laikā abiem ekspertiem tika uzdots arī jautājums par Trampam pietuvināto cilvēku līdzdalību mēģinājumā nomelnot Džo Baidenu. Markusa atbildēja, ka administrācija tika piespiesta strādāt ar Džuljāni un savā veidā veidot paralēlu diplomātisko dienestu. «Viņi paši varbūt to neuzskatīja par pareizāko ceļu,» saka Markusa.

Hiršs vēl arī piebilst, ka Tramps augstos amatos ir salicis savus lojālistus. Ja no sākuma viņam pietuvinātajā lokā bija arī cilvēki, kuri prezidentam daudzos jautājumos nepiekrita (piemēram, bijušais aizsardzības ministrs Džeimss Matiss), tad tagad tur ir cilvēki, kuri ir gatavi izpildīt viņa pavēles.

Hiršs uzsver, ka no liecībām izriet, ka gan Boltons, gan Pompeo par šādu telefona zvanu zināja, bet neviens no viņiem prezidentam neiebilda.

Hiršs norāda, ka Tramps pēdējos 3 gadus ir bijis nepopulārs, taču stabili nepopulārs. «Ja skatāmies uz aptauju apkopojumiem, tad vidēji 41% ASV iedzīvotāju visu laiku atbalsta Trampu (lai kas arī notiktu). Lielākā daļa no tiem ir republikāņi,» saka Hiršs. No otras puses pēdējos mēnešos ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri vēlas, lai Tramps savu amatu zaudētu. Ja pirms tam par impīčmenta nepieciešamību iestājās ap 40% ASV iedzīvotāju, tad tagad tie jau ir ap 50%. Tas ir nozīmīgs kāpums un var novērot, ka tiek mobilizēta opozīcija, pauž Hiršs. Viņš arī norāda, ka pēdējos 2-3 gados demokrātu vēlētaji arvien vairāk piedalās vēlēšanās, jo Tramps ar saviem izteikumiem un iekšpolitikas/ārpolitikas veidošanu ir ļoti polarizējošs.