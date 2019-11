Smagas traumas gūst gaisa akrobāte no Krievijas

23. un 24. novembrī Rīgā notika 2. Starptautiskais gaisa akrobātikas čempionāts. Droši vien tie, kas nav no šīs nozares, nekad par to nebūtu uzzinājuši, ja nebūtu noticis negadījums – trūka trose un gaisa akrobāte nokrita no 7-8 metru augstuma. Vai viņa staigās, vēl nav skaidrs.