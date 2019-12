Meraija Kerija publicē sava Ziemassvētku grāvēja 1996. gada koncerta video

Video Meraija izpilda savu populāro Ziemassvētku dziesmu "All I Want For Christmas Is You" 1996. gadā Japānā, Tokijā.

Pēc albuma "Music Box" milzīgajiem panākumiem, Kerijas izdevēji Columbia ierosināja izdot Ziemassvētku albumu. Vēl šodien Kerijas pašas sacerētā dziesma "All I Want for Christmas Is You" ir tradicionāla Ziemassvētku sastāvdaļa blakus tādām svētku dziesmām kā "Last Christmas" ("Wham") un "Do They Know It's Christmas?" (Band Aid).