Muitas amatpersonai piederošajā Čiekurkalna tirgū ilgstoši tirgota kontrabanda

No 2006. līdz 2015. gada novembrim - Čiekurkalna tirgus ir piederējis AS "Čiekurkalns", kura līdzīpašnieks bija Āzers.

Tirgū Valsts policija aktīvi konfiscējusi kontrabandas preces. Piemēram, šogad kādā no apmeklējumiem tur atrasta slēptuve ar 908 paciņām jeb 18 160 dažādu marku nelegālo cigarešu ar Baltkrievijas un Krievijas akcīzes markām vai bez tām.

Āzeram piederējuši 12,5% kapitāldaļu AS "Čiekurkalns", kas pērn likvidēts. Pēc Āzera teiktā, viņš sev piederošās akcijas esot nodevis uzņēmuma valdei atsavināšanai jau 2011. un 2012. gadā. Uzņēmumu reģistra informācija liecina, ka kontrolpakete uzņēmumā ir muitas darbinieka tēvam Jurim un mātei Lūcijai, kapitāldaļas pieder arī viņa dzīvesbiedrei Ilzei.

Āzers žurnālam norādījis, ka pats neesot iesaistījies Čiekurkalna tirgus biznesā. To vadījis viņa patlaban 81 gadu vecais tēvs. Āzers VID strādā vismaz kopš 2000.gada, bet kopš 2003.gada bijis dažādos vadības līmeņa amatos - priekšnieks, nodaļas priekšnieks, daļas priekšnieks, daļas vadītājs. Muitas amatpersona pati uzskata, ka interešu konfliktā nav bijusi.

Jau ziņots, ka 21. un 22.novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā tika aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām tiesa piemērojusi apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, tostarp viena no tām par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.