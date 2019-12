Novērotāji: Brazīlijas lietusmežu sarukšanas ātrums dubultojies

Kā liecina informācija no vēl vienas tā paša institūta izmantotas satelītnovērošanas sistēmas - PRODES, kas tiek uzskatīta per lēnāku, bet precīzāku datu avotu, 12 mēnešu laikā, sākot no 2018.gada augusta, Amazones lietusmeži Brazīlijā pirmo reizi kopš 2008.gada sarukuši par vairāk nekā 10 000 kvadrātkilometriem.