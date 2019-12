No amata atstādināta Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore

Tostarp, piemēram, reģionālās nodaļas likvidēšana, bez atbilstoša izvērtējuma, kā arī Informācijas tehnoloģiju sturktūrvienības likvidēšana un funkciju nodošana citiem pakalpojuma sniedzējiem var negatīvi ietekmēt IT sistēmu pilnvērtīgu funkcionēšanu. Tāpat konstatēti saimnieciskas dabas pārkāpumi un pilnvērtīgas informācijas nesniegšana ministrijai.

Bordāns pauda, ka lēmumu par VZD ģenerāldirektores atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas pieņēmis, pamatojoties uz jau vairākiem TM konstatētajiem pārkāpumiem un vairāku VZD nodarbināto iesniegumu atbilstoši trauksmes celšanas kārtībai.

Ministrijā arī norādīja, lai nodrošinātu VZD darbības nepārtrauktību un izvērtētu situāciju iestādē, tostarp iestādes personāla reorganizāciju bez saprotama pamatojuma, strukturālo izmaiņu nepieciešamību un lietderību, jaunu amatu izveides un esošo amatu likvidācijas pamatojumu, ir izveidota TM komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt strukturālo un personālvadības jomā veikto izmaiņu nepieciešamību, lietderību un samērīgumu un to iespējamo ietekmi uz VZD normatīvos noteikto funkciju nepārtrauktību un iestādei uzticēto valdības uzdevumu izpildi.

Laika posmā no 1998. gada Zvidriņa vadīja Finanšu ministrijas Budžeta departamentu un 2003. gadā tika iecelta Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieka budžeta jautājumos amatā. Savukārt no 2006. gada viņa bija Kultūras ministrijas valsts sekretāre, bet no 2012. gada - Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) direktore.