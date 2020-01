Kāpēc labāk dzert no peļķes? Personiska pieredze apmeklējot labākos Rīgas ārstus

Kad pie pēcpusdienas kūkas par to stāstīju draudzenei, izrādījās, ka man nenormāli paveicies. Gadījums, ko pastāstīja viņa, vispār ir hīts. Un tā: viņas paziņa, sieviete ap gadiem 30, satraucās par kādu dīvainu, raupju dzimumzīmi uz muguras. Gribējās pēc iespējas ātrāk to parādīt speciālistam. Pieteicās pie dermotoloģes solīdā veselības iestādē. Samaksāja par vizīti 28 eiro un devās kabinetā. Skatās, sēž tantuks, vecs kā pasaule. “Droši vien izcila speciāliste”, sieviete sevi uzmindrināja. Tā un tā, uztrauc liela dzimumzīme. Daktere, reiz piedzīvojusi Otro pasaules karu, nopētīja muguru un iesaucās: “Cik skaisti! Kā debesis pilnas ar zvaigznītēm!”

Daktere neaplūkoja dzimuzīmi ar atbilstošu aparatūru, nepaņēma paraugu no izauguma, bet turpināja: “Tā, meit, ņem sāli, sajauc ar sodu, apsmērē to vietu un atkārto: “Es esmu skaista, es esmu brīnišķīga!”." Lieki piebilst, ka sieviete aizbēga no medicīnas iestādes atpakaļ neatskatīdamās. Izrādījās, ka kundzes specializācija ir dermotoloģe - psiholoģe. Jūs varat ko tādu iztēloties! Gribētos zināt, kur skatās Veselības inspekcija? Ieliekot dakteres vārdu google meklētājā, izlec līdzīgi pacientu stāsti par to, kā šamējā, tā vietā, lai noteiktu diagnozi, liek izlasīt grāmatu un domāt labas domas, jo visa problēma esot galvā. Un tas jau nav vienīgais šarlatānisma gadījums mūsu medicīnas iestādēs.