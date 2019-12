TVNET gada albums. 2. Tribes Of The City

Pirms trīspadsmit gadiem Ksenijas Sundejevas un Sergeja Jaramišjana vadītā apvienība "Tribes of the City" bija Latvijas neatkarīgās mūzikas uzmanības pašā centrā - darbs ar britu producentu Gregu Heiveru (Greg Haver), kas strādājis ar Manic Street Preachers un Super Furry Animals ierakstiem, kritiķu atzinība, sapņi par Eiropas un Amerikas iekarošanu, taču daudz kas no iecerētā neizdevās. Vienmēr var meklēt vainīgos, un tādi noteikti ir, taču pati grupa nepadevās un 2009. gadā klajā laida ambiciozu dubultalbumu Recipe of the Golden Dream, taču diemžēl arī tas, lai arī kritiķu slavēts, ,nespēja sasniegt vēlamo rezonansi. Šogad grupa pēc desmit gadu pauzes atgriežas ar jaunu ierakstu Rust and Gold, un tā tapšanas apstākļi arī ir dažādu liktenīgu sakritību pilni.