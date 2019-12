Brokastis ar Egoisti. Dons par attiecībām, laulības nozīmīgumu, nedaudz seksa un taureņiem...

DONS: Tas ir vienkārši - esot attiecībās, tu tās jau attīsti. Protams, nevar visu laiku staigāt rozā brillēs - ir kāpumi un kritumi. Attiecības veidojas pa slāņiem, bet vai tieši laulības ir kāds no šiem slāņiem? Varbūt... Bet domāju, nevajag pieķerties lietām un dažādām klišejām. Jā, kāds nodzīvo laulībā laimīgi desmitiem gadu. Lieliski, viņiem sanāca, bet nedomāju, ka tad, ja tev nesanāk, vajag visu dzīvi pēc tā drudžaini skriet..

EGOISTE: Parunāsim par seksuālo saderību. Tu to neminēji kā vienu no galvenajām lietām, kas veido attiecības...

DONS: Ja tu esi iemīlējies cilvēkā, tava saderība veidosies no prakses. Var būt tā, ka ir uzreiz "wooow", bet var būt tā, ka cilvēkam no sākuma ir kaut kā jāatveras. Un tad ir jāliek lietā visi ieroči - ja kaut kas nepatīk, atgriežamies pie pirmā punkta - atklātība, izrunājam un turpinām.

Katram no mums galvā ir jābūt vēlmei izdarīt otram patīkami un lai viņam ir labi. Un, ja otram ir labi - tad viss ir labi.

Jā, mīlestība ir lielākais spēks, kas tevī pamodina radošumu, mērķtiecību, visu... Skaisti, nebiju sen par to iedomājies.

DONS: Sievietes, palieciet tikpat noslēpumainas. Esiet skaistas un burvīgas, un nevajag to aizmirst, ka jūs tādas esat! Mēs, vīrieši, ja arī to neizrādām, tāpat jūkam prātā. Un tā spēle jeb dzīves rotaļa jau turpinās. Nesarežģīsim to.