Lielā tīrīšana – padomi, uzsākot pavasara restartu mājās

Pirms jebkuras ierīces tīrīšanas vienmēr to izslēdziet un atvienojiet no strāvas avota – pat tādi šķietami nekaitīgi priekšmeti kā kafijas automāts vai mikseris var izraisīt īssavienojumu, ja netīšām tiek samitrināta to elektriskā daļa. Nekad neizmantojiet pārāk mitru drānu – mitrums un elektronika ir bīstama kombinācija, kas var ne vien sabojāt tehniku, bet arī izraisīt īssvaienojumu. Klaviatūras tīrīšanai ideāli der saspiestais gaiss vai speciālas antibakteriālās salvetes, savukārt televizora ekrānam – mīksta mikrošķiedras drāniņa bez tīrīšanas līdzekļiem, lai izvairītos no skrāpējumiem. Tāpat būtiski nepārvērtēt savas prasmes: ja ierīce jātīra no iekšpuses vai šķiet bojāta, labāk uzticēt to profesionāļiem. Droša tīrīšana ir kā apdrošināšana – ne vienmēr redzama, bet ārkārtīgi nozīmīga ilgtermiņā!