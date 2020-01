Atskatoties uz 2019. gada nogali: Latvijas valsts svētki un Krievijas propaganda

Pirms apskatām vienu konkrētu 18. novembra rakstu, padomāsim par plašāku kontekstu. Svētki, ko svinam, norāda uz mūsu nacionālo identitāti. Pasaki, ko tu svini, un es pateikšu, kas esi. Brigitas Zepas vadītais Baltijas sociālo zinātņu institūts 2008. gada pētījumā „Valsts svētki un to svinēšana sabiedrības vienotībai” norādīja, ka svētki var būt gan vienojošs, gan šķeļošs faktors.[1] Dažus gadus pēc minētā pētījuma Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” ietvaros Mārtiņš Kaprāns un Vita Zelče rakstīja, ka pastāv būtiskas valsts attīstību un iedzīvotājus ietekmējošas identitātes problēmas, kuras galvenokārt saistās ar etnisko grupu atšķirīgu skatījumu uz valsti gan pagātnes, gan nākotnes dimensijā.[2] Svinamās dienas ir daļa no minētā skatījuma uz pagātni un zināmā mērā arī uz nākotni.

Nacionālās identitātes būtību labāk var izprast, sadalot to atsevišķās dimensijās: psiholoģiskā (lepnums, piederības saites), kultūra (valoda, vērtības, tradīcijas), teritoriālā piederība, vēsturiskās atmiņas, politiskā (pilsoniskās saites ar valsti un sabiedrību), kopīga ekonomika.[6] Raksta apjoms neļauj apskatīt visus minētos aspektus, bet, pat virspusēji uzmetot tiem skatu, ir redzams, ka svētku tematika atbilst gan nacionālās identitātes psiholoģiskajai, gan vēstures, kultūras un politikas dimensijai. Lai mazinātu prieku svinēt valstij svarīgas gadadienas, mums tiek skaidrots, ka Latvijas rašanās ir “vēsturisks pārpratums”, “nepelnīta Ļeņina dāvana” un pašlaik Latvija ir “neizdevusies valsts”. Uzbrukumi informācijas telpā Latvijai svētku svinēšanas laikā ir daļa no informācijas kara, ko oficiālās Krievijas organizēti kaujinieki īsteno pret mums, tēmējot uz ar nacionālo identitāti un valsts ideju saistītiem jautājumiem.

Ja papētīsiet, ko Latvijas valsts svētkos parasti par mums raksta Krievijas t.s. mediji, tad atradīsiet daudz bēdīgu stāstu. Te viens no piemēriem – 2019. gada 18. novembrī publicētais “Sputnik” raksts: “Meževičs: Latvija soļa attālumā no fašistiskās Vācijas, divu – no Pola Pota režīma”. Pirms vairāk nekā desmit gadiem piedalījos seminārā-diskusijā Sanktpēterburgā, kur viens no runātājiem bija Sanktpēterburgas Valsts universitātes profesors Nikolajs Meževičs, kurš toreiz atstāja nopietna akadēmiskās jomas pārstāvja iespaidu. Kopš tā laika šis tas ir mainījies. N. Meževičs ir Krievijas Baltijas valstu pētījumu asociācijas (Российской ассоциации прибалтийских исследований) prezidents.[7] Tas, ka asociācijas nosaukumā ir vārds “pribaltijskih”, jau ir rādītājs pats par sevi. Krievijas ārpolitiku apkalpojošais “Sputnik” aktīvi izmanto N. Meževiča komentārus par Baltijas valstīm; apskatāmajā rakstā ir ievietots viņa citāts: “Latvijā ir izveidota sabiedrība, kas tagad evolucionē no autoritāras uz totalitāru. Pēdējie Saeimas un Satversmes tiesas lēmumi par izglītību krievu valodā liek atcerēties par divām valstīm to šausmīgākajā attīstības posmā. Tas ir fašisma periods Vācijā un Pola Pota periods Kambodžā. Līdz fašistiskajai Vācijai Latvijai palicis pavisam netālu, līdz Polam Potam – vēl vajag pacensties. Bet, attīstoties tādos tempos, Latvija panāks Pola Pota Kambodžu."[8] Tālāk rakstam pievienotajā audioierakstā N. Meževičs saka, ka Krievijai neesot, ko svinēt Latvijas svētkos. Nu bet mēs jau arī profesoru nespiežam svinēt…