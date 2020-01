Par ko pasaule vārīsies 2020.gadā? Lielākie politiskie riski

3. ASV pret Ķīnu

4. Multinacionālās korporācijas neglābs pasauli

Multinacionālās korporācijas bija ieguvēji no globalizācijas, jo varēja lēti algot darbiniekus un iepirkt izejmateriālus citās pasaules malās. Tagad šāda mēroga uzņēmumi veido vairāk nekā 50% no globālās tirdzniecības un trešdaļu no visā pasaulē saražotajām precēm. Tās nodarbina apmēram ceturto daļu no visiem pasaules strādājošajiem. Korporācijas ir ietekmīgi politiskie spēlētāji - valdības tām cenšas izpatikt ar labvēlīgiem tirdzniecības noteikumiem un nodokļu politiku. Vēlīga attieksme pret amerikāņu kompānijām var citām valstīm nodrošināt zemākus tarifus ASV.