Cik precīzi ir dati par lūšu un vilku skaitu Latvijas mežos?

Latvijā kompensācijas par lielo plēsēju nodarītajiem postījumiem netiek maksātas, atšķirībā no Igaunijas, kur šādu kompensāciju maksāšana noteikta ar likumu,stāsta Ilgvars Zihmanis. Līdz ar to lopkopjiem trūkst motivācijas ziņot VMD par lielo plēsēju uzbrukumiem, jo daļa no viņiem uzskata šo procedūru par pārāk birokrātisku un laikietilpīgu. Neraugoties uz to, dienests tomēr aicina ziņot par lielo plēsēju uzbrukumiem lauksaimniecības dzīvniekiem, jo uzbrukums, par kuru Valsts meža dienests sastādījis aktu, tiek oficiāli atzīts par notikušu.