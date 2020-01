Arī Igaunija un Lietuva pārvieto savus Irākā dienošos karavīrus uz Kuveitu

Reaģējot uz to, Dānija trešdien pieņēma lēmumu drošības apsvērumu dēļ uz laiku pārvietot lielāko daļu no no Irākā izvietotajiem karavīriem uz Kuveitu. Aptuveni 30 līdz 40 dāņu karavīri paliks aviobāzē Ainasadā Irākas Anbāras provincē, bet pārējie tiks pārcelti uz kaimiņvalsti.