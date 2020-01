Ko var Koreja jeb Normunds Rutulis vērtē jauno SsangYong Korando

SsangYong ir trešais lielākais autoražotājs Korejā, kas sākotnēji sadarbojās ar kompāniju Jeep un ražoja apvidus automobiļus Savienoto Valstu armijas vajadzībām, bet tagad piedāvā SUV jeb krosoverus dažādām gaumēm un vajadzībām. Vienu no šādiem auto, krosoveru Korando šajā raidījuma Tavs Auto epizodē palīdzēs vērtēt mūziķis, dziedātājs, dīdžejs un auto entuziasts Normunds Rutulis .

Kopā ar viņu tad arī centīsimies noskaidrot, ko var Koreja, jo izrādās, ka modeļa nosaukums Korando patiešām cēlies no apgalvojuma "Korea can do!" jeb "Koreja var!".