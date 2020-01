Jau pieejams C kategorijas teorijas eksāmens ar video jautājumiem

Direkcijā norādīja, ka jautājumi atbilst autoskolu apmācības programmām un tajos aptvertās tēmas tiek apgūtas jau apmācības laikā. Ar C kategorijas teorijas eksāmena modernizēšanu piešķirts jauns un moderns vizuālais izskats.

Modernizētais C kategorijas teorijas eksāmens būs pieejams vietnē http://csnt2.csdd.lv/ , un tas būs pieejams testēšanai mēnesi. Savukārt no 15.februāra tas tiks iekļauts reālajā vidē un būs jākārto visiem, kas dosies uz CSDD kārtot C kategorijas teorijas eksāmenu.