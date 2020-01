Pieci padomi kā pārliecināties, ka automobiļa odometrs rāda patiesību

Iegādājoties lietotu auto, ir būtiski noskaidrot tā izcelsmes valsti, jo no ražošanas valsts bieži vien ir atkarīga spēkrata kvalitāte. Ar īpaši augstu kvalitāti izceļas automobiļi, kas ražoti Nīderlandē un Beļģijā. Tāpat pie mums bieži atrodami arī kaimiņvalstu un Ziemeļvalstu ražojumi.

Kad noskaidrota noskatītā auto izcelsmes valsts, ir ieteicams publiskajos reģistros pārliecināties, vai automobiļa nobraukuma rādījumi atbilst patiesībai. Piemēram, Lietuvā reģistrētu auto nobraukuma vēsture bez maksas pieejama šeit. Savukārt, ja spēkrats pirms tam ir bijis reģistrēts Beļģijā, tā nobraukumu vēsture ir pārbaudāma valsts Car-Pass reģistrā. Šis reģistrs atklāj konkrētā auto bijušo īpašnieku reģistrētos odometra rādījumus un to reģistrēšanas datumus. Šādi ir iespējams salīdzināt rādījumus ar pārdevēja norādītajiem, pārliecinoties par to patiesumu. Ja auto pirms tam ir reģistrēts, piemēram, Nīderlandē, ieteicams pārdevējam pieprasīt Tellerrapport (RDW) atskaiti – izziņu no Nīderlandes Nacionālā automašīnu reģistra. Pateicoties valsts izstrādātajai sistēmai, kas darbojas jau vairāk nekā 25 gadus, interesenti var pieprasīt informāciju par ikvienu Nīderlandē reģistrētu automašīnu – izziņa sniegs informāciju par auto īpašniekiem un odometra rādījumiem. Tikmēr Zviedrijā reģistrētu auto nobraukumu bez maksas var pārbaudīt šeit.