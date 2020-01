Pabeigta viena no pēdējām Zahas Hadidas projektētajām ēkām

Kopš arhitektes Zahas Hadidas pēkšņās nāves 2016. gadā vēl šogad tiek pabeigtas pēdējās talantīgās arhitektes projektētās celtnes - viena no tām ir debesskrāpis siltajā Floridas pilsētā Maiami. Savdabīgās formas debesskrāpis ir 215 metrus augsts, kas to padara par vienu no augstākajām celtnēm pilsētā - šeit 62 stāvos būs izkārtoti luksusa klases dzīvokļi.