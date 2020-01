ASV neonacists un militārā neonacistu grupējuma "The Base" dibinātājs Rinaldo Nazaro ir pārcēlies uz dzīvi Krievijā un vada grupējumu no turienes, secināts Lielbritānijas raidsabiedrības BBC un Lielbritānijas laikraksta "The Guardian" veiktajās izmeklēšanās.