Braienta helikopters bija kā limuzīns ar paaugstinātu izturību

Bijušais "Island Express Helicopters" pilots Dīcs "Los Angeles Times" pastāstīja, ka no 2014. līdz 2016.gadam viņš pārvadājis Braientu. Deviņas no desmit reizēm basketbolists lidoja ar “Two Echo X-ray” — the "Sikorsky S-76B" sērijas lidaparātu ar numuru N72EX, kas svētdien avarēja. Kad sportists 2016.gadā beidza basketbolista karjeru, viņš izlidoja no pilsētas centra tajā pašā pelēkmelni krāsotajā lidaparātā ar mambas emblēmu uz sāniem.