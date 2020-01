Ikdiena pansionātos: Aprūpes minimums ir, bet pastaiga – jau ekstra

1999. gadā Latvijā cilvēki vecumā virs 65 gadiem bija 14,6% no visiem iedzīvotājiem, bet 2018. gadā – 20,3%. Līdz ar to aktuālāki kļūst sociālās aprūpes nami cilvēkiem, kuriem nepieciešama pilna laika aprūpe. Pašlaik Latvijā to ir vairāk nekā 170 ar kopumā 8000 senioru tajos. Daļa no aprūpes namiem ir valsts, kuri domāti cilvēkiem ar nopietnākām veselības problēmām, daļa ir privātie, bet lielākā daļa no tiem pieder pašvaldībām.