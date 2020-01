SPKC: slimību izplatību ierobežošana ar pārbaudēm uz robežām nav efektīva

Perevoščikovs pastāstīja, ka pašlaik ir noskaidrots, ka jaunais vīruss, visticamāk, izplatās no cilvēka uz cilvēka, bet nav īpaši izturīgs apkārtējā vidē. Tā kā tagad vīruss ir atpazīts un mediķi zina, kā identificēt saslimšanu ar to, tad ir palielinājies reģistrēto saslimušo skaits, taču vienlaikus samazinājušies tā letalitātes rādītāji - ja pirmie signāli bija, ka mirstība no jaunā vīrusa sasniedz 3% no inficētajiem, tad tagad šis rādītājs ir samazinājies līdz 2%, kas, pēc medicīnas speciālista vārdiem, apliecina, ka vīrusu var pārslimot arī vieglākā formā.