Ingvers pret cigareti jeb produkti, kas atvieglos smēķēšanas atmešanu

Veselīgais un vitamīnu pilnais brokolis samazina alkas pēc nikotīna un palīdz to izvadīt no organisma. Turklāt šis dārzenis ir sātīgs un ar zemu kaloriju daudzumu, kas jo īpaši svarīgi tiem, kas baidās pieņemties svarā pēc smēķēšanas atmešanas.

Cigaretes vietā eksperti iesaka nolauzt kanēļa standziņas gabalu un košļāt to 10-15 minūtes - tas nomāc vēlmi smēķēt. Bet pat tad, ja cilvēks nespēs pretoties atkarībai un uzsmēķēs, nebūs prieka. Fakts ir tāds, ka šī garšviela sakairina gļotādu, kas kombinācijā ar tabakas dūmiem rada nepatīkamas sajūtas - tās nav bīstamas, bet smēķētājam ļoti nebaudāmas gan.

Ar sistemātisku smēķēšanu nikotīns sāk iznīcināt C vitamīnu organismā un neļauj to absorbēt. Lai kompensētu uzturvielu trūkumu, iekļauj uzturā citronus, apelsīnus, greipfrūtus un citus citrusaugļus - tie visi ir bagāti ar C vitamīnu. Vēl viens iemesls ir tas, ka šo augļu skābā garša samazinās vēlmi pēc kārtējā smēķa.