Beverīnas novada deputāti sašutuši par Valkas domes vēlmi "pārņemt" Trikātas pagastu

Gadījumā, ja netiek atbalstīts likumprojektā piedāvātais modelis, tad pašvaldība iesaka Valkas novadu veidot no Valkas un Strenču novados esošajām pilsētām un pagastiem, pievienojot Trikātas pagastu no Beverīnas novada, Ēveles pagastu no Burtnieku novada un Gaujienas pagastu no Apes novada.