NVD aicina aktīvāk izmantot valsts apmaksātās vēža profilaktiskās pārbaudes

Aizvadītā gada NVD dati liecina, ka dzemdes kakla un krūts vēža skrīningu veikušas nedaudz vairāk kā 40% sieviešu, kuras valsts apmaksātas vēža savlaicīgas atklāšanas programmas laikā saņēmušas uzaicinājumu uz skrīningu. Savukārt zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes veikuši vien 11% no mērķa grupas, proti, sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem.

Kopš 2009.gada Latvijā ir ieviesta valsts apmaksāta vēža savlaicīgas atklāšanas programma, kas ietver dzemdes kakla vēža pārbaudi reizi trijos gados sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem, krūts mamogrāfijas pārbaudi reizi divos gados sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem un zarnu vēža pārbaudi reizi gadā, kuru var saņemt iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem.