Rosinās noteikt Saulkrastiem kūrortpilsētas statusu

Jau ziņots, ka Limbažu un Sējas novadu deputāti, kā arī iedzīvotāji aktīvi iebilda pret Saulkrastu novada izveidi un aicināja to neveidot pret iedzīvotāju gribu.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis (Politiskā partija "Reģionu alianse") uzsvēra, ka nevajadzētu pieļaut, ka novadu reformas ieguvums būs cilvēku sanaidošana. Kumskis pārmeta Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas vadītājam Artūram Tomam Plešam (AP) to, ka Krimuldas novads nav aicināts uz Saeimas komisijas sēdi un par lēmumu Lēdurgas pagastu iekļaut Saulkrastu novadā to uzzinājuši vien no masu medijiem.