Latvijā gripa mazinās; sarūk stacionēto pacientu skaits

No 78 stacionētajiem pacientiem aizvadītajā nedēļā 22 konstatēta arī gripas izraisīta pneimonija. Savukārt iepriekšējā nedēļā stacionēto skaits bijis 98 pacienti, no kuriem 21 noteikta arī pneimonija. Par slimnīcās ievietotiem gripas pacientiem pagājušajā nedēļā ziņojušas septiņas no desmit administratīvajām teritorijām - izņēmumi bijuši tikai Gulbenē, Jelgavā un Jūrmalā.