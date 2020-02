Par "KPV LV" priekšsēdētāju ievēlēts Zakatistovs

Debašu laikā četri biedri paziņoja par izstāšanos no partijas. Viens no viņiem uzdāvināja iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam (KPV LV) vairākus "KPV LV" kreklus. Ģirģens aplausu pavadībā uzvilka vienu no šiem krekliem un akcentēja, ka "KPV LV" ir partija, kas, atšķirībā no citām, ir ļāvusi biedriem pierādīt sevi. Strādājot partijā, iespējams valsti veidot labāku, pauda politiķis.