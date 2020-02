Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amatā iecelts pulkvedis Normunds Krapsis

No 1993. līdz 1996. gadam N. Krapsis ieņēma amatu kā Valsts policijas Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas inspektors – ceļu policijas dežurants. No 1996. gada līdz 2000. gadam turpinājis dienestu kā Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona inspektors, bet no 2000. līdz 2003. gadam kā šī bataljona rotas komandiera vietnieks.