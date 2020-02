Lai gan Jordānija vienmēr ir bijusi Rietumu sabiedroto lokā, tomēr karalis Huseins meistarīgi bija gatavs sadarboties gan ar PSRS un tās sabiedrotajiem Tuvo Austrumu reģionā, gan arī ar visu arābu valstu lielo ienaidnieku Izraēlu. Huseins grāmatā tiek nosacīti slavināts par sava «dialoga pār frontes līnijām» politiku, kuras ietvaros viņš arābu valstu sabiedrībām publiski pauda agresīvu retoriku pret Izraēlas valsti, taču realitātē bija ar to gatavs koordinēt ārpolitikas un nepieļaut nekontrolētas sadursmes. Ebreju valsts līderi daudz vairāk vēlējās, lai Jordānijas tronī paliktu Huseina pārstāvētā Hašemītu dinastija, nevis pie varas nāktu kāds neprognozējams spēlētājs, kurš varētu radīt liekas problēmas. Zīmīgi, ka Huseina laikā tika arī noslēgts Jordānijas un Izraēlas miera līgums un Jordānija vēl arvien ir viena no divām arābu valstīm (otra ir Ēģipte), kura ir izvēlējusies spert tik drosmīgu soli.

Neskatoties uz to, ka Huseins dažkārt Jordāniju vadīja ar dzelzs dūri, viņš kopumā saprata, ka parlamenta un valdības pastāvēšana var būt noderīga arī monarhijas izdzīvošanai. Tas tāpēc, ka uz šīm struktūrām ir iespējams novelt atbildību pār valstī esošajām nedienām un izkāpt no kritikas ar sausām kājām. Neskatoties uz visiem tās trūkumiem, viņa veiktā Jordānijas politiskās sistēmas atvēršana (sākumā 1956. gadā un pēc tam 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā) arī palielināja atbalstu demokrātiskāk domājošās sabiedrības daļas vidū. Vienlaikus Huseins bija arī slavens ar savu Tuvajiem Austrumiem neraksturīgo gatavību piedot politiskajiem pretiniekiem un tos atkārtoti iesaistīt valsts pārvaldē apmaiņā pret uzticību viņa varai. Neskatoties uz milzīgajiem riskiem, šāda politika palīdzēja veidot viņa tēlu kā taisnīgam un laipnam valdniekam.

FOTO: publicitātes

Grāmata:

Avi Shlaim (2007). Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace. Vintage books.

Pieejama Amazon Kindle Store