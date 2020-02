Igaunijas izlūkdienests: Militāra uzbrukuma draudi šobrīd nav lieli

"76.desanta trieciendivīzija, kas bāzēta 28 kilometrus no Igaunijas robežas, ir pirmā Krievijas gaisa desanta spēku divīzija, kurā nokomplektēts trešais desanta pulks. Spēku samērs gar Baltijas asi salīdzinājumā ar NATO nepārprotami nosveras par labu Krievijai. Pat neierēķinot Kaļiņingradas apgabalu, Krievijai ir absolūts pārsvars attiecībā uz uzbrukuma bruņojumu - tankiem, iznīcinātājiem un raķešu artilēriju. Krievijas bruņotie spēki pastāvīgi dislocējuši tuva darbības rādiusa ballistiskās raķetes "Iskander" 120 kilometrus no Igaunijas robežas un 45 kilometrus no Lietuvas robežas, un tas ļauj Krievijai ar šiem ieročiem apdraudēt Baltijas valstu teritoriju no divām pusēm - no Ļeņingradas apgabala un Kaļiņingradas apgabala. NATO rīcībā nekur Eiropā nav raķešu sistēmu, kas būtu samērojamas [ar šo bruņojumu]," norādījis izlūkdienests.