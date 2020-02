Koronavīrusa izplatības gadījumā Rīgas pašvaldība gatava iespējamai iestāžu slēgšanai

"10.februārī Eiropas Komisija īpašā sēdē izskatīja iespējamos jaunā koronavīrusa izplatības mērogus un atbilstošos scenārijus Eiropā. Labākais no scenārijiem ir šie atsevišķie ievestie gadījumi. Bet, ievērojot straujo un neparedzamo vīrusa izplatību Āzijā, tiek prognozēta iespējama epidēmija Eiropā. Līdz ar to Eiropas Komisija ir noteikusi, ka katrai no dalībvalstīm jāaktualizē sava gatavība iespējamai epidēmijai," skaidroja Rozentāle.