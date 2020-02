Pūce: EP pašvaldību kongresa pārmetumi VARAM ir nepamatoti

Komentējot kongresa ekspertu ziņojumu, Pūce pauda nostāju, ka tas lielā mērā sakrīt ar kongresa biedru - Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) - argumentiem. "Jāatzīst, ka esmu nepatīkami pārsteigts, ka informācija, ko ekspertiem sniedza ministrija, nav pat vērtēta, jo ziņojuma tekstā nekādu sīkāku komentāru par to nav. Acīmredzot, savu biedru ietekmē viņi nolēmuši piekrist LPS nostājai," klāstīja ministrs.

Pēc ministra vārdiem, ekspertiem esot sniegta detalizēta informācija par to, kad un kādā veidā LPS varēja piedalīties visos reformas etapos, taču no tā ziņojumā palicis vien apgalvojums, ka LPS nav uzklausīti. "Tā ir klaja nepatiesība," uzskata Pūce.

Pūce atzīmēja, ka kongresa galvenie ieteikumi ir ņemt vērā LPS nostāju, un viņaprāt, tieši tas tagad tiekot darīts Saeimas komisijas sēdēs. "Kārtējais konsultāciju raunds tagad notiek Saeimā. LPS un arī pašvaldības piedalās katrā no sēdēm, izsakās un tiek uzklausītas," sacīja ministrs, norādot, ka viņaprāt, reformas virzība nav jāatliek.

VARAM aģentūrai LETA atzīmēja, ka EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā Latviju pārstāv tikai LPS un kongresa delegāciju ar balsstiesībām veido trīs deputāti - LPS priekšsēdis Gints Kaminskis (ZZS), Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (ZZS) un Mazsacalas domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis (ZZS). Ministrijā vērš uzmanību, ka ziņojumā norādīts, ka, LPS ieskatā, vairums Latvijas iedzīvotāju neatbalsta administratīvi teritoriālo reformu, taču šādu LPS viedokli atspēkojot informācija, kas esot izsniegta kongresa delegātiem vizītes laikā, proti, kongresam sniegti dati par notikušajām iedzīvotāju aptaujām un to rezultātiem. "No aptauju datiem ir iespējams secināt, ka iedzīvotāju aktivitāte minētā jautājuma apspriešanā ir zema. Lai arī vairums respondentu bija noraidoši pret plānoto reformu, tie pārstāvēja vidēji 12,2% no kopējā attiecīgās teritorijas iedzīvotāju skaita," iedzīvotāju aptauju rezultātus interpretēja VARAM.