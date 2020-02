“Objektīvi nav īpašas vajadzības apvienoties,” Ziemeļvidzemes pašvaldību vadītājiem piekrīt Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes asociētais profesors, Eiropas Padomes eksperts pašvaldību lietās Māris Pūķis. “Ja novadi netiek pievienoti, tiem ir cerības saglabāt bāzes infrastruktūru un līdz ar to stimulu uzņēmējiem. Pašvaldības baidās kļūt par nomali, un šīs bažas ir pamatotas, jo deputātiem (lielo novadu) būs jāorientējas uz vēlētājiem, un tie būs tuvāk administratīvajam centram,” skaidro Pūķis, pieļaujot ka šāda situācija perspektīvā var izraisīt investīciju samazināšanos novadu nomalēs. “Mēs to varam vērot lielajos novados – Madonas, Gulbenes. Investīcijas nobirs centrā, un tiem, kas ir nomalē, būs jāvāc mantiņas un jābrauc prom."

Rūjienas novads ir izveidots pirms desmit gadiem - iepriekšējās reformas laikā, kas Latvijas kartē iezīmēja 110 novadus un deviņas republikas nozīmes pilsētas, - un iekļauj Rūjienas pilsētu, Jeru, Lodes, Ipiķu un Vilpulkas pagastu. Tāpat kā citur patiesais iedzīvotāju skaits ir mazāks par deklarēto - kopumā zem 5000, no kuriem lielākā daļa dzīvo Rūjienā. Likums prasa, lai minimālais iedzīvotāju skaits pašvaldībā būtu 4000. Šim kritērijam neatbilst 39 novadi. Rūjienas novadā vērojamā iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence liecina, ka Rūjiena tuvojas “sarkanajai līnijai”. Līdzīgi kā blakus novadā – Mazsalacā, Rūjienas pusē darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju īpatsvars ir zemāks nekā vidēji Vidzemes reģionā un Latvijā kopumā. 90% iedzīvotāju ir latvieši. Vistuvāk Rūjienai, 26 km attālumā atrodas Igaunijas pilsēta Moisakilai (Moisakūla) - mūsu ziemeļu kaimiņu mazākā pilsēta, kas pēc Igaunijas teritoriālās reformas 2017. gadā strauji iztukšojas. Līdz Valmierai jāmēro 42, līdz Valkai 50 km. Novada budžets ir virs 6 miljoniem gadā, no kuriem lauvas tiesa aiziet izglītībai, samērā daudz - virs 900 tūkstošiem kultūrai un atpūtai. Pārvaldes funkcijas “apēd” virs 9%. Rūjienas novads saņem dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Ir saistības - ap 300 tūkstošiem gadā. No 2012. līdz 2018. gadam īstenoti vairāk nekā 50 projekti dažādās programmās, liela daļa izglītības jomā.