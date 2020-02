"Foals" iegūst britu mūzikas balvu kā labākā grupa

Kapaldi balvu "Gada dziesma" saņēma par balādi "Someone You Loved", kas britu hitparādes pirmajā vietā atradās septiņas nedēļās.

Labākās starptautiskās mākslinieces godalgu saņēma Eiliša, bet starptautiskā mākslinieka balvu - reperis Tyler, The Creator.

Eiliša, kas pagājušajā mēnesī triumfēja "Grammy" balvu ceremonijā, "Brit Awards" ceremonijā Londonā otrdien pirmo reizi publikas priekšā izpildīja jaunās Džeimsa Bonda filmas "No Time To Die" galveno dziesmu.

Ceremoniju noslēdza Rods Stjuarts, kopā ar bijušajiem grupas "The Faces" biedriem Roniju Vudu un Keniju Džonsu izpildot klasisko kompozīciju "Stay With Me". Starp citu, ar Stjuartu uz skatuves kāpa arī latviete Meldra Gūža.