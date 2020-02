Bijušie policijas priekšnieki skeptiski par melu detektora izmantošanu VP vadītāja amata konkursa

Pirmkārt, tam ir tiesiski iemesli. Kvalitatīva pārbaude ar poligrāfu Latvijā ir ekspertīze, kuru veic tiesu eksperts. Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, ekspertīze ir izmeklēšanas darbība. Šādu ekspertīzi veic galvenokārt kriminālprocesā, taču var izmantot arī civilprocesā un administratīvā procesa lietās. Taču šīm ekspertīzēm nav apsūdzošas ievirzes, tās ir tikai kā viens no veidiem personas atbilžu patiesīguma noskaidrošanai. Tāpat šāda veida ekspertīze nav obligāta, vienmēr nepieciešama personas brīvprātīga piekrišana.

"Jautājumi, kuru atbilžu patiesums būtu vēl jāpārbauda ar poligrāfu, pēc būtības vispār neattiektos uz amata prasībām un atlases mērķi. Pie tam, ja kāds no kandidātiem atteiktos no šādas pārbaudes, tad uzreiz iegūtu neuzticību un nepamatotas aizdomas. Taču pat kriminālprocesā persona var atteikties no šādas ekspertīzes un tas nevar radīt nekādas tiesiskas sekas," norādīja Velšs.