Riodežaneiro karnevāla spilgtākie kadri

Bolsonaru īpašu kritiku izpelnījies no dabas aizstāvjiem, jo viņa prezidentūras pirmajā gadā Amazones mežu izciršana palielinājusies par 85,3%.

Karnevālā tika skarti arī sociālie jautājumi. Viena no deju skolām savā priekšnesumā attēloja Jēzu kā vienu no Riodežaneiro nabadzīgo rajonu iedzīvotājiem, kurš sludina toleranci, taču galu galā kļūst par policijas vardarbības upuri. Jēzus tika attēlots dažādos veidolos - kā melnādainais, kā sieviete un kā nogrimēts vīrietis.

Priekšnesums saskārās ar kritiku, vēl pirms ieradās Bolsonaru atbalstītāju grupa - kristiešu fundamentālisti, kuri deju skolai vēlāk nosūtīja vēstuli, apsūdzot to "zaimošanā".

Pirms Krivellas stāšanās amatā vadošās sambas skolas no pašvaldības saņēma finansējumu - 28 miljonus reālu (5,9 miljonus eiro) gadā. Krivella to pakāpeniski samazināja, un šogad karnevāls no pašvaldības nesaņēma nekādu finansējumu.