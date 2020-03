BVKB apturējis “Z-Torņu” ekspertīzes veicēja sertifikātu

Šis ir pirmais gadījums, kad kādam būvekspertam Latvijā tiek apturēts sertifikāts. Nodaļas skatījumā, Dzirkaļa pārkāpumi bijuši divi: pārkāpta ekspertīzes gaitas dokumentēšanas kārtība un nepietiekami pamatota ekspertīzes atzinuma sagatavošana. Minimālais sods par katru no tiem ir sertifikāta apturēšana uz trīs mēnešiem.

Šo sodu vēl var pārsūdzēt biroja direktoram, un Dzirkalis sola to darīt, jo neuzskata, ka būtu pelnījis pat brīdinājumu. Tas esot arī principa jautājums, jo pēdējos gados CMB pārbaudījis vairāk nekā 70 ēku un publisku būvju visā Latvijā un no uzraugošo institūciju puses nekādu iebildumu nebija.

Arī tagad pats ekspertīzes atzinums nav apstrīdēts, uzsver Dzirkalis: “Tātad ar objektu un tā drošumu viss ir kārtībā. Vienīgais, par ko šobrīd ir šis lēmums, ir par to, ka ekspertīzes gaita nav pietiekami atspoguļota BVKB pārbaudītāju ieskatā un, viņuprāt, nav skaidri izsekojams, kā ir pieņemti ekspertīzes secinājumi. Bet pats interesantākais jau ir tas, ka šajā valstī neviens normatīvs to neregulē un nav tādu pat vadlīniju, kā šī gaita būtu jādokumentē, kā tas ekspertīzes atzinums būtu jāsastāda.”

Rīgas būvvaldē atstādinātā vadītāja Vircava izteikumus par problēmām ar “Z-Torņu” pieņemšanu ekspluatācijā, ko apstiprinot BVKB lēmums, nekomentē. Būvvalde kā sūdzības iesniedzēja no biroja saņēma vēstuli par lēmumu, taču tajā esot uzsvērts: tas ietekmē tikai Dzirkaļa tiesības veikt ēku ekspertīzes turpmāk.

Tikmēr “Z-Towers” attīstītāji, kas interviju sniegt nevēlējās, jo te neesot daudz ko komentēt, rakstiskā viedoklī norāda: pēdējo dienu paziņojumi gan no Vircava, gan no Būvniecības valsts kontroles biroja puses neietekmējot “Z-Torņu” darbību. “Kamēr viens no vadošajiem būvniecības nozares līderiem atbildēs uz BVKB jautājumiem, mēs esam pārliecināti par “Z-Towers” atbilstību prasībām, ko apliecina visi “Z-Towers” izveides procesā iesaistītie dalībnieki un tehniskā projekta dokumentācija,” uzsver “Towers Construction Management” komercdirektors Andžejs Neguliners.