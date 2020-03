Studijas "Pixar" animācijas filma "Uz priekšu" iekaro Ziemeļamerikas kinoteātrus

Nedēļas griezumā filma, kas vēsta par diviem brāļiem elfiem, kuri dzīvo garlaicīgā priekšpilsētā pasaulē, kuru apdzīvo dažādas mistiskas radības, iekasējusi 40 miljonus dolāru. Lai atkal sameklētu zudušo maģiju, elfi dodas piedzīvojumiem bagātā ceļojumā, lai atrastu to vietu, kur maģija vēl ir sastopama.

Filmas režisors Dens Skenlons, kura iepriekšējais "Pixar" studijā darbs bija animācijas filma "Mošķīšu universitāte" ("Monsters University").

Filmas reklāmas rullītis.

2. vietā mazbudžeta versija par neredzamo cilvēku - lente "The Invisible Man" ("Neredzamais cilvēks") ar "Kalpones stāsta" aktrisi Elizebeti Mosu un Oliveru Džeksonu Koenu galvenajās lomās.

Austrāliešu šausmu filmu veidotāja Lī Vanela (Leigh Whannell) lente, kuras budžets bija nieka septiņi miljoni, otrās nedēļas nogalē iekasējusi 15 miljonus dolāru, tādējādi kopējos ieņēmumus palielinot līdz 52 miljoniem.

Nedēļas griezumā iekasēti 15 miljoni.

"The Invisible Man" ("Neredzamais cilvēks") FOTO: publicitātes

Anotācija: Neizturot vardarbības un agresijas pilnās attiecības ar bagāto un izcilo zinātnieku, Sesīlija (Elizabete Mosa) nakts melnumā aizbēg no mājām. Slēpties no pāridarītāja viņai palīdz māsa, bērnības draugs un viņa pusaugu meita. Drīzumā Sesīlija saņem ziņu, ka viņas bijušais draugs ir izdarījis pašnāvību, atstājot viņai mantojumā milzu bagātību. Jaunajai sievietei ir aizdomas, ka viņš savu nāvi ir inscenējis. Kad viņa piedzīvo virkni savādu un šausminošu atgadījumu, Sesīlija pamazām sāk zaudēt veselo saprātu, vienlaikus no visa spēka cenšoties pierādīt, ka viņu izseko kāds, kurš ir neredzams…

Latvijas kinoteātros filmu sāks demonstrēt no 13. marta.

Filmas reklāmas rullītis.

Foto: Filmas "The Invisible Man" pirmizrāde.

3. vietā jaunums - sporta drāma ar Benu Afleku galvenajā lomā "The Way Back". Filma stāsta par basketbola treneri, kurš cīnās ar atkarību un cenšas iemācīt skolas komandas biedriem ticēt sev. Pats Bens Afleks atklāti stāsta, ka viņš ir bijis atkarīgs no alkohola cīņa ar šo atkarību ir bijusi ilga.

4. vietā Džims Kerijs un filma "Sonic The Hedgehog" ("Soniks: Filma"), kas balstīta uz kompānijas "Sega" izdotās tāda paša nosaukuma videospēļu franšīzes.

Foto: Pirmizrādi piedzīvo komēdija "Sonic The Hedgehog".

Savukārt top5 noslēdz aizpagājušās nedēļas līderis - rakstnieka Džeka Londona klasiskā darba ekranizācija "Mežonīgās dabas balss" ("The Call of the Wild").

Galvenajā lomā Holivudas vecmeistars Harisons Fords. Filmas režisors - Kriss Sanders, kas līdz šim strādājis ar popularitāti ieguvušajām animācijām "Kā pieradināt pūķi" ("How to Train Your Dragon") un "Krūdi" ("Croods").