Nacionālās drošības komisija pārbaudīs, vai Jaunās Teikas attīstītāji ievērojuši detālplānojuma nosacījumus

"Tā vietā attīstītājs šajos 20% teritorijas izvēlējās izveidot piebraucamos ceļus un autostāvvietas, bet Rīgas būvvalde to visu pieņēma ekspluatācijā," sacīja Kučinskis.

Arī NDK deputāts Daniels Pavļuts (AP) uzsvēra, ka plānošanas nosacījumu izpilde ir ļoti svarīga, tāpēc komisijai būs jāpārliecinās, vai tie ir izpildīti. Tāpat NDK būs jāpārliecinās, vai no domes puses ir veiktas kādas darbības bijušā velotreka "Marss" teritorijas atgūšanai pašvaldības īpašumā, pirms VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pieņēma jebkādus lēmumus par šī zemesgabala izmantošanu.

Biedrības "Vefresh" pārstāvis pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš NDK deputātiem uzsvēra, ka VEF apkaimē strādā 5000 informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistu, kas rada aptuveni 80 miljonus eiro gadā nodokļu veidā un veido četru miljardu eiro apgrozījumu uz kvadrātkilometru. Tāpat tiekot nodrošināti 30% no valsts IT nozares eksporta, kā arī 500 jaunas darbavietas katru gadu.