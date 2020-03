Apgāztā viesnīca, kas iedvesmoja filmas "Zvaigžņu kari" veidotājus

Tunisijas apgāztā viesnīca ir celta no 1970. līdz 1973. gadam, tās autors ir itāļu arhitekts Rafaēls Kontidžiani. Tolaik ēku cēla valdības vajadzībām, taču vēlāk to pielāgoja viesnīcai. Jau kad ēka bija tikko uzcelta, to nodēvēja par brutālisma arhitektūras stila ikonu.