"Covid-19": kāpēc jārīkojas ātri

Kad Vašingtonas štatā bija apstiprināti 22 nāves gadījumi, pēc ātriem aprēķiniem sanāk, ka štatā ar Covid-19 patiesībā inficējušies 16 000 cilvēku. Taču papētot rūpīgāk, redzams, ka 19 nāves gadījumi nāca no viena vīrusa perēkļa, no kura vīruss varētu arī nebūt izplatījies plašāk. Līdz ar to aprēķinos šos 19 gadījumus var uzskatīt par vienu. Ņemot to vērā, "Medium" rakstā aplēsts, ka Vašingtonas štatā varētu būt inficējušies aptuveni 3000 cilvēku. Savukārt rēķinot pēc citas metodes, reālais inficēto skaits varētu būt 1100.