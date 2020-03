SAB publiski nekomentēs Nemiro pielaides valsts noslēpumam anulēšanu

Nemiro šodien apgalvoja, ka viņš vēl nezina, kāpēc SAB anulējis viņam piekļuvi darbam ar valsts noslēpumu, vienlaikus norādot uz iespējamu informācijas noplūdi no SAB.

6.februārī kļuva zināms, ka Nemiro padomniekam un vienam no AS "Latvenergo" padomes locekļu konkursa uzvarētājiem Pāvelam Rebenokam, visticamāk, netiks piešķirta pielaide valsts noslēpumam. 11.februārī Rebenoks paziņoja, ka atsaucis savu kandidatūru darbam AS "Latvenergo" padomē.