Viltus ziņu Facebook lapas maldina par koronavīrusa upuru skaitu

Grafikas oriģināls atrodams datu vizualizācijas vietnē Information is Beautiful (tulkojumā – informācija ir skaista), kuru dibinājis britu žurnālists Deivids Makkandless. Oriģinālajā grafikā, kurā informācija pirms dažām dienām atjaunota, minēts jau lielāks Covid-19 nāvju skaits. Tur teikts, ka datu avots ir ASV Slimību kontroles un profilakses centrs, Pasaules veselības organizācija (PVO) un akadēmiskais medicīnas žurnāls The Lancet. Neviens no minētajiem avotiem pats šādu gafiku neveido un neizplata, kā arī neapgalvo, ka no koronavīrusa mirst 56 cilvēki dienā. Latviešu valodas versijā norādīts Slimību kontroles centrs un PVO. Būtiski, ka oriģinālajā grafikā ir gan datums, kad tā tapusi, gan būtiska norāde, ka esam iespējamas pandēmijas sākumā, līdz ar to Covid-19 upuru vidējais skaits dienā, visticamāk, mainīsies. Latviskotajā versijā tādas nav.