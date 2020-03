Dārgas aviobiļetes, reisi riņķī apkārt Eiropai, palikšana aiz strīpas: atgriešanās stāsts

Madara tikmēr meklēja, kā no Madrides tikt uz Rīgu. "Abi ar vīru strādājam aviācijā, iekrāta pieredze arī ceļojot, tāpēc nebija šaubu par acīmredzamo - varam nepagūt, jo biļešu cenas un pieejamība mainījās zibenīgi," viņa stāsta. "Tiklīdz starpkontinentālais reiss tika samainīts, pirkām biļetes uz "airBaltic" tiešo reisu Madride-Rīga, taču nepaguvām. Biļetes izpirka, kamēr vadījām maksājuma kartes datus. Pēc vēl divu stundu meklējumiem spērām nu jau izmisuma soli - lēmām par "Air France" savienoto reisu caur Parīzi. Tas bija vienīgais variants, jo izlidot no Madrides varējām tikai pēc plkst.14.00."

Izplānotais lidojums no Meksikas uz Rīgu kopā izmaksāja 2350 eiro. Lielāko daļu no tiem - 1750 eiro - izmaksāja savienotais reiss no Madrides caur Parīzi uz Rīgu.

"Zvanīju "airBaltic", kas sadarbībā ar "Air France" izpilda otro reisu no Parīzes uz Rīgu, jo biju manījusi vēl vismaz četrus latviešus," Madara atstāsta notikumus 16.marta vakarā, kad Rīgas lidostas slēgšana bija tikai dažu stundu attālumā. "Noskaidroju, ka nākamajam reisam teorētiski ir apmēram 30 minūtes, kuras varētu atļauties gaidīt, lai ielidotu LV lidostā noteiktajā laikā pirms slēgšanas. Mums pietiktu ar 15 minūtēm, lai paspētu. Pēc nolaišanās izskrējām cauri atkārtotai drošības pārbaudei, cik ātri vien iespējams. Taču darbinieki sekoja procedūrai un atteicās nodot informāciju par nu jau desmit latviešiem, kas pieskrējuši pie iekāpšanas." Trūkstošie pasažieri no savienotā reisa netika pagaidīti. Līdz ar lidmašīnas pacelšanos zuda cerība tikt uz Rīgu pirms lidostas slēgšanas.

"No vienas puses, saprotot situāciju ar robežu un lidostas slēgšanu, būtu normāli vēlēties pārdomātāku rīcību no "airBaltic" puses," saka Madara. "No otras puses - reiss bija iegādāts "Air France" mājas lapā, un viņiem ir jānodod reisa izpildītājiem informācija par pasažieriem no savienotā reisa. To, vai tas viss tika izdarīts, nezinu. Tāpat Parīzē darbinieki bija neizpratnē par skaidrojumu, ka tiek slēgta lidosta. Viņi to vienkārši nezina. Tāpēc arī nevaru spekulēt, kura ir vainīgā puse un vai tāda vispār ir. Reiss izlidoja minūti minūtē kā paredzēts."