Faktiski ir trīs avoti. Tas pirmais avots ir valsts kase. Valsts kasē ir nauda apmēram miljards eiro, kas ir daļa no mūsu ārējā parāda, bet nav daļa no mūsu budžeta deficīta. Tātad tā ir uzreiz pieejama nauda un mums nav jāiet tālāk finanšu tirgos. Protams, ja šo naudu izmantojam, tas palielinās budžeta deficītu, bet mēs esam pilnīgi gatavi to šajā krīzes situācijā darīt. Otrs miljards kombinējas daļēji no naudām, ko ir spējis piesaistīt ALTUM, un Eiropas Savienības fondiem. Tātad, ja saliekam kopā visus pieejamos avotus šobrīd, sanāk aptuveni divi miljardi.