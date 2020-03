Bērns mierīgi “sēž” internetā. Kādi riski jāzina?

Vecāki var pasargāt bērnus divos veidos: pirmkārt, saprotamā, vienkāršā valodā pārrunājot ar atvasēm interneta riskus, pirms bērns patstāvīgi sāk lietot internetu. Mums ir jāstiprina bērna spēja teikt “nē” - bērns drīkst teikt nē ikvienam un jebkurā brīdī, kad nejūtas droši. Turklāt jāuzsver, ka nekad nav par vēlu kādam pastāstīt. Arī tad, ja nosūtīji kādam savu attēlu vai ieraudzīji satraucošu video, tu vari vecākim par to pastāstīt jebkurā brīdī. Ja vecāki pirmie runā par šīm tēmām, turklāt atbalstošā veidā, ir daudz lielāka iespējamība, ka bērns nebaidīsies pastāstīt par to, ka kaut kas noticis. Turpretī ja neērtas tēmas ģimenē ir tabu, tad bērns ir daudz vairāk pakļauts dažādiem apdraudējumiem.

Runājot ar bērniem par to, kā gudri novērtēt interneta saturu, pastāstiet, no kāda satura vajadzētu izvairīties - kā atpazīt pornogrāfiju, vardarbību vai citu nepiemērotu saturu, kāpēc to nevajadzētu skatīties un kā no tā izvairīties. Vienlaikus jāatgādina, ka par bērna drošību internetā atbildīgi ir vecāki, tāpēc nevajadzētu paļauties tikai uz to, ka bērns pats spēs novērtēt redzētā saturu, kaitīgumu un sekas - arī vecākiem pašiem jālieto drošības filtri, vecāku lietotnes un jāseko līdzi bērna gaitām internetā, īpaši pirmsskolas un sākumskolas vecumā. Pārrunājiet arī reālu plānu - piemēram, kad redzi ko nepiemērotu, nesaprotamu vai biedējošu, tūlīt izslēdz ierīci un pasaki pieaugušajam.