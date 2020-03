Iedzīvotājus pēc elpceļu slimībām aicina palikt mājās vēl vairākas dienas

Vienlaikus viņš akcentē, ka vēl svarīgāk ir pilnīgi izolēties no senioriem vai hroniski slimiem radiniekiem.

Tagad īpaši svarīgi kļūst ar jebkādiem elpceļu slimību simptomiem palikt mājās pat vēl vairākas dienas pēc tam, kad tie pārgājuši, neatkarīgi no tā, vai testi veikti, vai nē. Bet vēl svarīgāk ir pilnīgi izolēties no senioriem vai hroniski slimiem radiniekiem.

Kā ziņots, pēdējās diennakts laikā Covid-19 apstiprināts vēl 17 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 197 cilvēki.

No kopumā 197 konstatētajiem Covid-19 pacientiem, 60 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 44 saslimušie ir 20 līdz 29 gadus veci. SPKC dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav konstatēts neviens jauns Covid-19 pacients vecumā no 20 līdz 29 gadiem.