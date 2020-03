Latvijā konstatēti pirmie inficēšanās gadījumi no nenoskaidrotas personas

Perevoščikovs pastāstīja, ka daži ar Covid-19 inficēti cilvēki nav norādījuši uz to, ka bijuši ārzemēs vai viņiem bijis kontakts ar kādu jau ar Covid-19 inficējušos vai ārzemēs bijušu cilvēku.

Viņš uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi padomāt pašiem par to, ka vajadzētu mainīt savus ieradumus, sadzīvot ar epidēmiju, lai maksimāli pasargātu sevi un apkārt esošos cilvēkus - it sevišķi cilvēkus ar hroniskām saslimšanām un seniorus.

Turpmākā situācijas attīstība atkarīga ne tikai no pieņemtajiem lēmumiem, bet arī katra cilvēka rīcības ikdienā - galvenais ir sociāli distancēties, pauda Perevoščikovs, uzsverot, ka ar Covid-19 cilvēki var inficēties kā mikroautobusos un veikalos, tā arī citās publiskās vietās.

Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis norādīja, ka policija aktīvi strādā, lai kontrolētu to, vai cilvēki ievēro ārkārtas situācijas noteikto. Visvairāk pārkāpumu fiksēts Rīgas reģionā un saistīts ar pašizolācijas noteikumu pārkāpšanu.

Krapsis informēja, ka atsevišķos gadījumos cilvēki bijuši pavisam bezatbildīgi, piemēram, kāda persona, atgriežoties no Somijas, devusies uz banku un melojusi, ka ārvalstīs nav bijusi. Vienlaikus bankā redzams, ka persona veikusi norēķinus Somijā.

No šodienas Valsts robežsardze iesniegs Valsts policijai no ārzemēm atgriezušos Latvijas valstspiederīgo apliecinājuma anketas. Apliecinājuma anketas jāaizpilda Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem ar uzturēšanās atļaujām Latvijā. Anketā iedzīvotāji apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā sešu stundu laikā nokļūt savā dzīvesvietā un ievērot pašizolāciju.

Ticamu informāciju par vīrusa izplatību un iespējām sevi pasargāt policija aicina saņemt no Slimību profilakses un kontroles centra īpašās mājaslapas , no Latvijas sabiedriskajiem medijiem vai citiem medijiem, par kuru uzticamību iedzīvotāji personīgi pārliecinājušies.

Jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināta vēl 24 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimis 221 cilvēks, liecina SPKC apkopotā informācija. Kā ziņots, iepriekšējā diennaktī veikts 1151 izmeklējums personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet līdz šim kopumā Latvijā veikti 7957 Covid-19 testi. No 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.